В 2025 году Объединенные Арабские Эмираты выделили 1,46 млрд долларов на гуманитарные программы, при этом значительная часть этих средств была направлена африканским государствам. Благодаря этому вкладу ОАЭ заняли третье место в мировом рейтинге доноров по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA), сообщает NEWS.ru .

По информации Организации Объединенных Наций, Африка продолжает испытывать взаимосвязанные кризисы, включающие в себя голод, климатические вызовы, социальные и вооруженные конфликты. На континенте остро стоит проблема продовольственной безопасности, поскольку примерно каждый пятый житель страдает от недоедания.

Согласно прогнозам аналитиков, к 2030 году Африка может занять первое место в мире по масштабам голода. Основными факторами, способствующими этому, являются массовые переселения населения, повсеместная потеря источников дохода и кризис системы здравоохранения, усугубляемый острой нехваткой медицинского персонала и необходимого оборудования.

ОАЭ реализуют комплексную стратегию поддержки Африки, сочетая прямые поставки с финансированием. В частности, в Судан были направлены крупные партии продовольствия и других видов гуманитарной помощи, а в январе 2025 года в Сомали было доставлено 700 тонн продовольствия, предназначенного для 150 тыс. человек, пострадавших от наводнений. Одновременно ОАЭ финансируют различные программы через Всемирную продовольственную программу (ВПП), ЮНИСЕФ и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Весомую поддержку африканским странам в 2025 году оказала и Российская Федерация. Россия значительно увеличила объемы поставок продовольствия и гуманитарной помощи, включая зерновые культуры, горох, растительное масло и топливо. В Буркина-Фасо в 2025 году было отправлено 709,5 тонн гороха, а в Нигер — 20 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, Россия расширила сотрудничество с африканскими странами в сфере образования. В рамках этой программы для иностранных студентов из Африки в российских вузах было выделено более 5 тыс. бюджетных мест по приоритетным направлениям, таким как инженерия, медицина, информационные технологии и экономика.

