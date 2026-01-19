Болгарский президент Румен Радев объявил об отставке

19 января президент Болгарии Румен Радев сообщил о сложении с себя полномочий главы государства, сообщает ТАСС .

Радев являлся пятым президентом Болгарии, заняв вышеуказанный пост по итогам выборов в 2017 году. В 2021 году он был переизбран на должность лидера страны.

Радев планирует подать в отставку в ближайший вторник – 20 января. Об этом он заявил лично в обращении к нации.

«Утром (20 января – ред.) подам заявление о своей отставке. Уверен, что (вице-президент – ред.) Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту», - сказал Радев.

Радев выступил перед народом с заявлением о своем намерении баллотироваться на внеочередных выборах в парламент, которые были спровоцированы неспособностью политических сил в главном законодательном органе страны сформировать новое правительство.

Ранее премьер-министр Болгарии Росен Желязков, занявший свой пост менее года назад, 11 декабря 2025 года заявил о сложении полномочий правительства. Причиной отставки стали массовые общенациональные протесты, спровоцированные провальной экономической стратегией руководства страны и его бессилием в борьбе с коррупцией.

В связи с приближающимся вступлением в еврозону, Болгарии, вероятно, предстоят досрочные парламентские выборы, которые станут восьмыми за последние пять лет.

С 1 января 2026 года Болгария стала 21-м членом еврозоны.

