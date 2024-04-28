Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР

сегодня в 14:11

За прошедшие сутки на донецком направлении противник потерял около 380 боевиков, танк, боевую бронированную машину и 5 автомобилей.

Также российские военные нанесли огневое поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР.

Помимо этого, бойцы ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ вблизи н. п. Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили 2 155-мм американские гаубицы М777, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, 2 105-мм американских буксируемых орудия М101, 3 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».