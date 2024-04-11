Бойцов ВСУ шокировала перспектива «воевать вечно» из-за лишения их дембеля

Солдаты украинской армии сильно встревожены новыми действиями властей, пытающихся лишить их перспективы уволиться из войск. Такой сценарий застал потрепанный личный состав ВСУ врасплох, сообщает RT со ссылкой на Sud Ouest.

Верховная Рада Украины во втором чтении рассматривает законопроект о мобилизации. Если закон примут, то военные потеряют ряд льгот и не смогут демобилизоваться после трех лет несения службы, как было ранее. Взамен этого кабмин Украины намерен презентовать новый законопроект об армейской ротации, сообщает издание со ссылкой на украинских депутатов.

Многие из украинцев, воюющих на фронте, недовольны подобным развитием событий. Правозащитник Сергей Гнездилов, который также участвует в боевых действиях, назвал законопроект «жестокой игрой».

«Это кошмарно, просто жестоко. Что у них в головах?» — сетует украинский юрист, воюющий под Донецком.

Политический деятель Юрий Гудименко, который также вступил в ряды ВСУ, убежден, что такими темпами власти не смогут привлечь в армию новобранцев.

По словам военного, в нашумевшем законопроекте не предусматривается новых санкций для уклонистов, как и нет серьезных преимуществ, которые могли бы предоставить мобилизованным украинцам.