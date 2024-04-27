Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

сегодня в 23:15

Российские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram .

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал глава региона.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее в Сети появилось видео после взрыва в Славянске-на-Кубани. На кадрах виден пожар, который объял большую площадь.