Богданов: Москва при необходимости поможет россиянам покинуть Сирию

сегодня в 22:14

Россия по договоренности с местной властью поможет соотечественникам покинуть Сирию, заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Кто хочет, конечно, мы поможем выехать, — сказал дипломат.

Богданов уточнил, что этот вопрос необходимо проработать «с местными людьми, которые контролируют или должны контролировать вопросы безопасности».

Просьбы об эвакуации из Сирии от граждане России уже начали поступать, заявила ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.