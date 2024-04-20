Боец ВС РФ: ВСУ выдают себя за гражданских под Харьковом
Киевские боевики начали выдавать себя за мирных жителей на харьковском участке фронта, сообщил командир артиллерийского подразделения ВС РФ в беседе с РИА Новости.
Они перемещаются между позициями на гражданских машинах и в гражданской одежде.
«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия», — пояснил российский военнослужащий.
Также он добавил, что чаще всего подобную тактику используют беспилотные расчеты ВСУ. Они садятся в обычные авто и выезжают в посадки. Иногда, наоборот, пытаются вести наблюдение за действиями российских военных и запускать дроны.
«Неоднократно было замечено: с места, куда подъезжают эти машины, взлет либо дронов (разведчиков), либо FPV-дронов», — пояснил военный.
Если разведка находит такие расчеты, их координаты передаются артиллерии ВС РФ, которая принимается за поражение противника.