Bloomberg: Зеленский встретится с лидерами G7 в Италии в середине июня

Украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу с лидерами G7 13 июня в Италии, где обсудит передачу Киеву оружия дальнего радиуса, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Владимир Зеленский посетит июньскую встречу лидеров „Группы семи“ на фоне того, что он требует у стран оружие более дальнего радиуса действия, которое позволит его силам атаковать Россию внутри ее границ…», — сказано в сообщении.

Отмечается, что президент присоединится к американскому лидеру Джо Байдену и другим членам «Большой семерки», когда те соберутся на юге Италии 13 июня. Это станет вторым визитом Зеленского на заседание глав G7.

Сам украинский президент ранее говорил, что Киев испытывает нехватку оружия. В том числе ВСУ интересует дальнобойные снаряды, чтобы предотвратить наступление ВС РФ.