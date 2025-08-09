Bloomberg: Зеленский поменял позицию по урегулированию украинского конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский изменил свою позицию по урегулированию конфликта с Россией, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство Bloomberg, ранее Зеленский заявлял, что не готов уступить ни одной части территории стран. Он также требовал от РФ вывести войска и выплатить репарации Украине.

Но 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер готов работать над заключением соглашения с Россией.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского коллеги Стивена Уиткоффа. Они говорили более 3 часов. Через представителя США лидеры стран обменялись сигналами по Украине, еще они обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества.

Трамп в ночь на субботу также объявил, что пообщается с Путиным на Аляске. Встреча пройдет 15 августа, Кремль официально подтвердил это заявление.