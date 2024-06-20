Bloomberg: Вьетнам принимает Путина, игнорируя критику властей США

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Как пишет Bloomberg, Вьетнам является одним из государств юго-восточной Азии, которое не осудило РФ после начала спецоперации. Он занимает нейтральную позицию.

По информации агентства, Вьетнам рассматривает РФ, как «стратегическую защиту» от других стран. Кроме того, Москва поддерживает Ханой по разным направлениям — от энергетического сектора до вооружения.

Ранее Путин прибыл в Ханой. Ожидается, что там президент РФ встретится с официальными лицами страны.