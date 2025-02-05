Bloomberg узнал, что Трамп предлагал Ким Чен Ыну в обмен на ядерное разоружение

Президент США Дональд Трамп предлагал план развития прибрежной недвижимости в КНДР, если ее высший руководитель Ким Чен Ын согласится на ядерное разоружение. Судя по всему, именно из этого сценария «заимствован» план республиканца по восстановлению сектора Газа и его превращению в «новую Ривьеру», сообщает Bloomberg .

После совместного саммита в Сингапуре в 2018 Трамп заявил, что предложил Киму помощь с курортной отраслью Северной Кореи, если высший руководитель пойдет по пути денуклеаризации. Американский лидер подчеркивал, что на севере Корейского полуострова «прекрасные пляжи».

«Вы видите это (прекрасные пляжи — ред.) всякий раз, когда они стреляют из своих пушек в океан, верно? Я сказал: „Боже, посмотри на этот вид. Разве это не отличный кондоминиум“», — говорил Трамп на пресс-конференции.

Трамп говорил, что предлагал построить гостиницы и «другие удобства» на северокорейском побережье. На днях, как считает агентство, глава США высказал схожее предложение по Газе.

Позже власти КНДР самостоятельно построили прибрежную турзону Вонсан-Калма на востоке страны. Несмотря на это, «дипломатия Трампа в сфере недвижимости с Кимом принесла мало результатов для национальной безопасности США» и республиканец не смог замедлить ядерное усиление КНДР, отмечает Bloomberg.