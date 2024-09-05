Bloomberg: туннели ХАМАС показывают, что будущие войны будут вестись под землей

Подземные комплексы использовались в боевых действиях на протяжении тысячелетий, сегодня террористические группы и государства-изгои создают более совершенные версии. Туннели ХАМАС показывают, что будущие войны будут вестись под землей, пишет обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.

Он отметил, что спустя год после начала борьбы Израиля с ХАМАС стало ясно, что военный «центр тяжести» — самый важный элемент конфликта — это не ракеты или живая сила террористической группировки.

«Скорее, речь идет о 400 с лишним милях туннелей, вырытых под сектором Газа. С помощью этих туннелей ХАМАС смог обучить, оснастить, организовать и осуществить свои атаки», — приводит данные анализа Ставридис.

По его словам, сегодня вопрос использования туннелей заключается в том, как появление передовых технологий может улучшить этот древний стиль ведения боя, ставя перед военными планировщиками новые задачи по всему миру.

На сегодняшний день самая сложная система туннелей, предназначенных для ведения войны, вероятно находится в Северной Корее. Они глубоко зарыты и, скорее всего, непроницаемы даже для самых мощных ударов обычными бомбами или ракетами.