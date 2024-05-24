Bloomberg: TikTok хочет ограничить доступ к аккаунтам государственных СМИ

Популярная соцсеть TikTok собирается ограничить доступ к аккаунтам государственных СМИ, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что такие действия нужны для предотвращения иностранного влияния в «год ключевых выборов» в США, которые пройдут в ноябре. Также аккаунты государственных средств массовой информации будут закрыты от рекламы в других странах.

Авторы публикации отмечают, что введенные ограничения не помещают пользователям просматривать контент связанных с государством аккаунтов. Его можно будет найти с помощью поиска или перехода по ссылке от других пользователей.

Весной американский конгресс одобрил ряд проектов, в числе которых была инициатива о возможном запрете TikTok в США.