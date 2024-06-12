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Bloomberg: США введут санкции против китайских фирм за поставку чипов в Россию

Власти США планируют ввести санкции, которые касаются вопроса поставок в РФ полупроводниковых чипов, производящихся за пределами Штатов, сообщает Общественная служба новостей .

По данным Bloomberg, речь идет о продукции, которая произведена с помощью американских технологий и оборудования.

Вашингтон может объявить о новом пакете санкций 12 июня. Источники агентства поделились, что рестрикции будут распространятся на восемь компаний из Гонконга. Эти фирмы якобы поставляют в Россию полупроводниковые чипы.

Кроме того, санкции коснутся компаний, поставляющих товары для авиапромышленности РФ.

Еще США планируют расширить ограничения против используемого в России «корпоративного программного обеспечения». Оно не должно больше обновляться.