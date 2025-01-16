Эстония продолжает проводить политику, вызывающую озабоченность как внутри страны, так и за ее пределами. Согласно последним новостям, парламент Эстонии на первом чтении принял поправки в конституцию, лишающие граждан России и Белоруссии права участия в местных выборах. Также были закрыты русские школы, что подтверждает настойчивое стремление к русофобской политике, сообщает «Царьград» .

Несмотря на то, что такое поведение должно бы получить поддержку со стороны Запада, агентство Bloomberg заявило, что западные эксперты выражают беспокойство, утверждая, что эти шаги могут негативно сказаться на отношениях с Россией.

«Я сильно сомневаюсь, что мы решим проблемы, а не создадим новые», — цитировало агентство экс-директора департамента полиции безопасности Эстонии Арнольда Синисалу.

Это мнение находит отклик и у ряда других эстонских властей, включая министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса. Он предупредил, что лишение русскоязычного населения права голоса может вызвать агрессию России, что приведет к опасным последствиям для народа Эстонии.

В контексте этих событий звучат предостережения о возможных конфликтах, в частности о том, что Эстония может стать романтическим эпицентром международного кризиса, подобно недавним событиям в Украине. При этом, как отметил Bloomberg, «отменить» все русское все равно не получится, что подчеркивает бесперспективность русофобской политики.

Ранее, по данным Politico, Эстония, особенно город Нарва, стала предметом обсуждения как потенциального места начала третьей мировой войны. Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев отметил, что хотя никто не желает конфликта, постоянные провокации могут эскалировать ситуацию.