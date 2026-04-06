Bloomberg: через Ормузский пролив прошло рекордное число судов с начала войны

За субботу и воскресенье через Ормузский пролив прошел 21 корабль. Этот показатель стал самым высоким с начала марта, когда движение судов стало затихать после ударов США и Израиля по Ирану, сообщает ProFinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, судоходство постепенно восстанавливается, однако по сравнению с уровнем до войны остается крайне низким. Признаков того, что кто-то спешит воспользоваться разрешением Ирана на возобновление экспорта нефти Ираком, пока нет.

В Персидском заливе остаются заблокированными около 25 миллионов баррелей иракской нефти на 21 танкере.

В воскресенье утром залив покинули два нефтяных танкера и один газовоз. Позднее к ним присоединились еще три судна. Три последних связаны с Ираном, а первые два находятся под санкциями США.

В понедельник через пролив прошли два балкера и один газовоз. Также два катарских СПГ-танкера развернулись после неудачной попытки покинуть залив.

Еще два судна Nova Crest и Interstellar направляются в залив — первое идет к иранскому порту Асалуйе, второе — к саудовскому Джубайлю. Также утром в понедельник было замечено малое судно для перевозки химикатов, идущее из Китая.

