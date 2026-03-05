Блохин заявил о риске скачка цен на нефть из-за Ормузского пролива

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что возможная блокировка Ормузского пролива может привести к резкому росту цен на нефть, сообщает MIR24.TV .

Судоходство в Ормузском проливе остается под угрозой. Корпус стражей исламской революции заявил о полном контроле над стратегической акваторией, США и страны Европы стягивают флот. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о готовности сопровождать нефтяные танкеры через пролив.

Центральное командование США заявило об уничтожении 17 иранских кораблей, включая подводную лодку. Шриланкийские СМИ сообщили о потоплении фрегата «Dena» у берегов страны. Тегеран эти данные не подтверждает.

По словам Константина Блохина, через Ормузский пролив проходит 15–20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа.

«Если судоходство в проливе заблокировано — цена на нефть вырастет в разы, — подчеркнул Блохин. — С начала недели цены на нефть выросли более чем на 16%. Сейчас, насколько я понимаю, полностью путь для танкеров не заблокирован. В принципе, для Ирана сделать это достаточно легко... Это будет двойная мишень для иранских подводных лодок».

Эксперт отметил, что о деэскалации говорить рано.

«Пока мы не знаем, достиг ли данный конфликт своего пика... Сейчас мы видим, что конфликтом затронут буквально весь Ближний Восток», — резюмировал Блохин.

Ширина пролива составляет около 60 километров, а иранские ракеты способны поражать цели на большей дистанции.

