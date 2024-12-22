Блогер Влад Бумага искренне поразил Пескова на прямой линии с Путиным

Вопрос блогера Влада Бумаги в программе «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным искренне поразил официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом пресс-секретарь президента РФ рассказал журналисту Павлу Зарубину, пишет РИА Новости .

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — рассказал Песков.

Песков также заявил, что не понял, почему Бумага такой популярный блогер. Официальный представитель Кремля посмотрел ролики блогера и не смог разглядеть причины такой востребованности у зрителя.

Влад Бумага 19 декабря спросил у Путина в ходе прямой линии, почему в России приняли решение замедлить YouTube. Глава государства ответил, объяснив, что накопилось много вопросов на стороне иностранного видеохостинга.