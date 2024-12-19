Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на итогах года

Президент России Владимир Путин во время прямой линии поговорил с известным блогером Владом Бумагой, который спросил политика о причинах замедления видеохостинга YouTube на территории страны. Отвечая на вопрос, глава государства обратил внимание, что как площадка, так и компания Google обязаны соблюдать законодательство РФ.

Перед озвучиванием вопроса от Влада Бумаги его представил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что Бумага — популярный блогер и «нетрадиционный гость» для мероприятия. Путин удивленно спросил: «В каком смысле?», после чего зал рассмеялся, и Бумага приступил к вопросу.

Блогер обратил внимание, что он и его коллеги активно развивают отечественные видеоплощадки, которые улучшаются и набирают конкурентноспособность. В связи с этим Бумага поинтересовался, почему в России решили замедлить американские видеосервис YouTube.

Путин обратил, что Google и YouTube должны избегать «жульничества в Сети» и не злоупотреблять своими возможностями в угоду политических целей своих правительств.

«Свято место, как у нас говорят, пусто не бывает. Конкуренция растет, и VK, и Telegram, и RuTube — все развивается. И, поэтому, если Google и YouTube, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, то никаких проблем у них не будет», — высказался Путин.

Президент также отметил, что по теме замедления видеохостинга «вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне». Вместе с тем Путин добавил, что после введения антироссийских санкций Западом Google сократил финансирование проектов в РФ, чем «создал сам для себя определенные проблемы».