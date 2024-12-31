Блогер Васильев: Шварценеггер был бы таким же президентом США, как Байден

Блогер Стас Васильев, более известный как Стас «Ай как просто!», поразмышлял о несостоявшейся политической карьере актера Арнольда Шварценеггера на посту главы США. По его мнению, единственным препятствием для «железного Арни» стало американское законодательство, требующее от кандидатов в президенты рождения на территории страны, пишет Sputnik .

Несмотря на успешную карьеру губернатора Калифорнии, Шварценеггер не смог подняться выше в политической иерархии из-за этого ограничения. Блогер предполагает, что стиль руководства Арнольда мог быть схож с нынешним президентом Джо Байденом, чей срок правления заканчивается.

Интересно, что существуют противоречивые сведения о прошлом его семьи — хотя сам актер отрицает это, имеются данные о службе его отца в рядах СС.

Воспитание и ценности, привитые ему с детства, ярко отражаются в его поступках. Особенно показателен случай с военной техникой: по причине своей недальновидности он привел к уничтожению австрийского танка, когда самовольно покинул военную службу ради участия в соревнованиях по бодибилдингу.

Такая безответственность и явная интеллектуальная ограниченность дополняются его крайне негативным отношением к России и ее гражданам, заключил блогер.