Блогер Васильев допустил, что победа демократов навредит Зеленскому

Стас Васильев предположил, что в случае победы на промежуточных выборах в США демократы могут занять более жесткую позицию по Украине, чем команда Дональда Трампа.

В эфире авторской программы на радио Sputnik блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что американским властям будет выгоднее использовать созданные республиканцами механизмы и перераспределить финансовые потоки, чем возвращаться к курсу Джо Байдена.

По мнению Васильева, интерес к перепродаже российских энергоресурсов Европе может привести к прекращению поддержки Киева и снятию санкций на газ. В качестве примера он привел политику Байдена в отношении Пекина.

«Байден обещал дружить и торговать с Китаем. А в итоге пришел и еще больше ужесточил санкции против Китая. Я думаю, что в случае с демократами это будет больше, и, возможно, еще они окажутся намного более антиукраинскими, чем был даже Трамп, и Зеленский еще очень сильно пожалеет о том, что победили демократы», — подчеркнул Васильев.

Блогер оговорился, что это лишь возможный сценарий, а не достоверный прогноз. По его словам, скрытые факторы и неизвестные нюансы не позволяют точно предсказать развитие событий.

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