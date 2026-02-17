Блогер Стас Васильев призвал Орбана выйти из Евросоюза

Блогер Стас Васильев («Ай, как просто!») предложил план по восстановлению нефтепровода «Дружба». Для этого Венгрия может захватить запад Украины.

«Россия бы решила эту проблему. Венгрия берет и захватывает оставшуюся часть Украины. Мы окончательно решаем восточный вопрос. Чиним нефтепровод. Может еще Словакия присоединится», — предложил Васильев в эфире радио Sputnik.

Он считает, что, если Орбан и правда выступает за суверенитет своей страны, то пусть его государство выходит из Евросоюза, присоединяется к России, и получает энергию за копейки.

Если Венгрия «закрыта» со всех сторон, то она может захватить оставшуюся часть Украины — западную. Россия решит восточный вопрос. Затем будет починен нефтепровод «Дружба», Венгрия присоединится к РФ, создадут страны Будапештского договора — сначала Венгрия и, может быть, Словакия, пошутил блогер.

