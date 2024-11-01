Блинкен насчитал 8 тысяч военных КНДР под Курском

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Северная Корея направила в Курскую область до 8 тыс. своих военных, сообщает « МК ».

По его словам, на территории РФ якобы находятся порядка 10 тысяч северокорейских военнослужащих.

При этом он признал, что до сих пор нет доказательств нахождения северокорейских бойцов в зоне СВО. Но, по его словам, Вашингтон ожидает этого в ближайшее время.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в РФ военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью». По его словам, военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.