Блеф или миф: что не так с «секретным оружием» Трампа

Никакой сенсации в заявлениях президента Дональда Трампа о тайных вооружениях США нет — речь может идти о давно известных технологиях, сообщил РИАМО полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии у страны передовых видов вооружений, остающихся неизвестными миру. Об этом он сказал в интервью телеканалу News Nation, комментируя гипотезы о возможном похищении лидера Венесуэлы.

«Какие-то вооружения, наверное, могут быть: США — могучая военная держава, поэтому какие-то разработки действительно могут быть секретными. Но что имел в виду Трамп — Бог его знает, он много чего говорит. Он, будучи 45-м президентом, говорил, что у них вот-вот появится супер-пупер ракета. Ее до сих пор нет, а он уже 47-й президент. Про „секретное оружие“ он говорит уже не первый раз», — отметил Литовкин.

Он добавил, что якобы использовавшееся против Мадуро акустическое оружие давно известно и относится к обычным нелетальным средствам, наряду с шумовыми и химическими раздражающими веществами. Звуковое оружие, возможно, применялось вместе с электромагнитным импульсом и радиоэлектронными волнами.

«Мы знаем, что акустическое оружие применялось при разгонах демонстраций, в том числе и в Тбилиси. Ничего секретного в этом нет. То, что это высокочастотные колебания звуковой волны — тоже не новость. Так что что именно имеет в виду Трамп — не знаю. Он мастер выдавать желаемое за действительное. Блефовать умеет очень ярко», — сказал военный эксперт.

