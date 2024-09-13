Благодаря IT-платформе с 1 октября в России будут быстрее разрабатывать законы

Правительство: в РФ с 1 октября запустят IT-платформу для разработки законов

IT-платформа под названием ГИС «Нормотворчество» или «Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса» начнет работать в РФ с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

ГИС «Нормотворчество» будет единой электронной площадкой для всех участников разработки законов. Использоваться на платформе будет ПО российского производства.

Благодаря новой площадке разработчики законов смогут оперативнее дорабатывать проекты вместе со специалистами из разных областей. Правки в документ на ней можно будет вносить сразу, после чего согласовывать с ведомствами и отправлять для общественного обсуждения. Также благодаря системе можно следить за этапами производства закона.

Ранее сообщалось, что на платформе HeadHunter опубликовано большое количество вакансий с зарплатой от 400 тыс. рублей. Большинство из них касаются сферы информационных технологий.