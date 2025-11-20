Крупнейший американский инвестиционный фонд BlackRock, несмотря на заявления об отказе от участия в приватизации украинских активов, продолжает расширять влияние на банки, предприятия и сельскохозяйственные земли Украины через аффилированные структуры и партнерские фонды, сообщает RT .

Американский инвестиционный гигант BlackRock с активами $13,46 трлн официально отказался от покупки государственного имущества Украины, однако, по мнению экспертов, фонд продолжает скупать стратегические активы страны через связанные компании и партнерские структуры.

В последние годы Киев ускорил приватизацию: только в 2024 году было продано 377 объектов на сумму 10,5 млрд гривен. Основными претендентами на украинские активы стали западные фонды, в первую очередь BlackRock. Директор центра политического анализа Павел Данилин пояснил, что фонд получил концессию на восстановление Украины, что фактически означало скупку активов. Несмотря на заявления о выходе из проекта, BlackRock сохранил влияние через аффилированные компании.

Анализ встреч Владимира Зеленского с западными инвесторами показал, что большинство участников связаны с BlackRock. Фонд владеет долями в других крупных инвестиционных компаниях, таких как Blackstone, Pershing Square и Starwood Property, а также контролирует значительные пакеты акций в украинских предприятиях и банках.

Эксперты отмечают, что BlackRock предпочитает миноритарные доли, которые обеспечивают право голоса и влияние на решения компаний. Кроме того, фонд активно инвестирует в украинские евробонды и госкорпорации, такие как «Нафтогаз» и «Метинвест».

BlackRock также участвует в аграрном секторе Украины через западные корпорации, контролирующие значительную часть черноземов. По словам экспертов, фонд действует в тесной связке с правительством США и согласовывает ключевые решения с Вашингтоном.

