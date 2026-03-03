Билл Клинтон не смог сдержать улыбку, просматривая фото с острова Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон улыбнулся, просматривая фотографии с острова Джеффри Эпштейна во время суда. Он дает показания вместе с Хиллари Клинтон, сообщает «Царьград».
Во время заседания 42-й президент США рассматривал документы по делу Эпштейна. Среди бумаг были распечатанные фотографии, сделанные на острове финансиста.
По данным издания, Клинтон улыбался и листал снимки. Адвокат попытался забрать документы, однако политик взял их обратно и продолжил просматривать.
Слушания проходят в палате представителей США. Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания под угрозой обвинений в неуважении к конгрессу.
Имя Клинтона ранее упоминалось в материалах по делу Эпштейна, с которым он неоднократно фотографировался. В документах также содержатся утверждения об изнасиловании восьмилетнего мальчика, однако официальных судебных решений по этому эпизоду не приводится.
