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Bild*: второй тур голосования за канцлера в Бундестаге решили провести 6 мая

Второй тур выборов немецкого канцлера в Бундестаге все-таки состоится 6 мая. Ранее заявлялось, что его перенесут, сообщает «Bild на русском» *.

Он стартует в 15:15 по берлинскому времени. В Москве это будет 16:15.

СДПГ и ХДС/ХСС уже созвали своих депутатов в срочном порядке. Они провели заседания фракций перед вторым туром голосования за канцлера.

В первом туре у лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не получилось набрать нужного количества голосов в Бундестаге, чтобы стать немецким канцлером.

Ранее заявлялось, что второй тур выборов будет перенесен. Это подтверждал генсек ХДС Карстен Линнеманн.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.