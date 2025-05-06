Bild*: второй тур голосования за канцлера в Бундестаге решили провести 6 мая
Фото - © Владимир Трифонов / Фотобанк Лори
Второй тур выборов немецкого канцлера в Бундестаге все-таки состоится 6 мая. Ранее заявлялось, что его перенесут, сообщает «Bild на русском»*.
Он стартует в 15:15 по берлинскому времени. В Москве это будет 16:15.
СДПГ и ХДС/ХСС уже созвали своих депутатов в срочном порядке. Они провели заседания фракций перед вторым туром голосования за канцлера.
В первом туре у лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не получилось набрать нужного количества голосов в Бундестаге, чтобы стать немецким канцлером.
Ранее заявлялось, что второй тур выборов будет перенесен. Это подтверждал генсек ХДС Карстен Линнеманн.
* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.