Bild*: второго тура голосования за канцлера в Бундестаге 6 мая не будет Политика 06 мая 2025 12:43 Фото - © Igor Tichonow / Фотобанк Лори

Второй тур выборов немецкого канцлера в Бундестаге 6 мая не состоится и будет перенесен, сообщает «Bild на русском»*.

«Сегодня (лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих — ред.) Мерц точно не станет канцлером — второй тур откладывается», — говорится в публикации. Также перенос второго тура выборов подтвердил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн. Ранее глава немецкого парламента Юлия Клекнер заявила, что лидеру ХДС Фридриху Мерцу не удалось получить нужного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером ФРГ в первом туре. Политику не хватило 6 голосов. * «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.