Bild: Москва предложила выход Финляндии из НАТО и отказ от баз в Балтии

Bild описала пакет условий, который российские представители продвигают на неофициальных переговорах по Украине. Среди них — выход Финляндии из НАТО и отказ от баз альянса в странах Балтии, сообщает «Царьград» .

По данным Bild, Москва предлагает закрепить за Россией занятые территории и передать ей весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской народных республик. Украина должна сохранить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, но сможет войти в Евросоюз.

Пакет предусматривает демилитаризацию портов Одессы и Николаева и свободу судоходства в Черном и Балтийском морях. Москва также предлагает сделать Молдову федерацией с участием Гагаузии и Приднестровья. При вступлении страны в ЕС эти территории должны получить право на референдумы о независимости.

В обмен Россия готова вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что отказ НАТО от расширения нужно закрепить письменно.

Bild подчеркивает: это лишь одно из предложений в неофициальных переговорных кругах. Делегации России, США и Украины провели трехсторонние переговоры в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.