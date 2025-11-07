После прихода к власти Дональда Трампа США фактически устранились от европейских конфликтов, а НАТО не поддержит британскую инициативу. Это делает любые военные действия Лондона против России малореальными, рассказал РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Руководство Великобритании сейчас оказалось в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, у них есть давняя, еще с середины XIX века, мечта взять под свой контроль территории, прилегающие к Черному морю с севера. Речь идет, в первую очередь, об Одесской и Николаевской областях. С другой стороны, ни политических, ни военных, ни технических возможностей реализовать эти планы у англичан сейчас нет, и потенциальная возможность сделать это в ближайшем будущем испарилась с приходом к власти в США Дональда Трампа», — сказал Сипров.

Он напомнил, что НАТО, членом которого является Великобритания, управляется и финансируется в основном Соединенными Штатами Америки. Позиция нынешней вашингтонской администрации по отношению к России скорее оценивается как продуктивная, несмотря на разного рода резкие заявления Трампа.

«В целом Америка демонстрирует желание как можно скорее выйти из всех конфликтных ситуаций в Европе. Отсюда и сокращение военной помощи Украине, отсюда и достаточно жесткая политика Вашингтона по отношению к Европе, отсюда и полное нежелание США участвовать в политической возне, которую вокруг украинского конфликта сейчас устроила Великобритания — я имею в виду создание так называемой „коалиции желающих“, где Лондон играет первую скрипку», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что НАТО не будет поддерживать никаких военных активностей на украинском направлении со стороны Великобритании и прочих участников этой самой коалиции желающих. Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, наверняка сможет воспользоваться правом вето и не допустить ввода британцев и их союзников на Украину.

«Отсюда и становится понятным, почему англичане оказались в тупике. Они не могут обезопасить и свой контингент, и, собственно, территорию Великобритании от ударов России в случае, если Англия пойдет на неприкрытую военную интервенцию на Украине. На Украине они не могут действовать открыто. Таким образом они окажутся один на один с Россией — ну, может быть, вместе с французами», — заключил специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.