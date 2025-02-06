Без прорывов: эксперт прокомментировал увольнение Борисова из «Роскосмоса»

Глава института космической политики Иван Моисеев заявил, что за 2 года работы на посту руководителя «Роскосмоса» Юрию Борисову не удалось добиться каких-либо существенных прорывов в этой сфере, сообщает Инфо24.

«Он был очень недолго на своем посту, и каких-либо изменений за время его руководства не произошло. То есть тут нечему давать оценку», — сказал Моисеев.

Однако, по его словам, сейчас в России реализуется космический проект, который может занять как минимум 7 лет, и за 2 года ничего изменить невозможно. Но и изменений в отрицательную сторону тоже не произошло.

Ранее президент России Владимир Путин уволил Юрия Борисова с поста гендиректора «Роскосмоса». Новым главой ведомства стал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких претензий к Борисову: он покинул должность в рамках ротации.