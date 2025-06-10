Беспорядки в Калифорнии могут привести в действие закон начала 19 века
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить закон о подавлении восстаний 1807 года, разрешающий использование армии внутри страны, если ситуация в Лос-Анджелесе продолжит эскалацию, сообщает ТАСС.
Трамп в беседе с журналистами в Белом доме охарактеризовал ночные беспорядки в отдельных районах Лос-Анджелеса как «восстание», отметив ужасающий масштаб насилия.
В город могут быть введены 500-700 морских пехотинцев, а в небе уже замечены ударные вертолеты AH-1Z.
Закон 1807 года в последний раз применялся в 1992 году во время знаменитых Лос-Анджелесских бунтов. Нынешние события вызывают опасения повторения сценария тридцатилетней давности.
Беспорядки, сопровождающиеся массовыми грабежами магазинов и атаками на правоохранителей с применением зажигательных смесей и промышленных фейерверков, продолжаются несколько дней. Известно о пострадавших среди полиции и журналистов.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опроверг утверждения Трампа о их переговорах и объявил о намерении подать в суд на федеральные власти.