Беспорядки в Калифорнии могут привести в действие закон начала 19 века

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Трамп рассматривает применение закона 1807 года в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить закон о подавлении восстаний 1807 года, разрешающий использование армии внутри страны, если ситуация в Лос-Анджелесе продолжит эскалацию, сообщает ТАСС .

Трамп в беседе с журналистами в Белом доме охарактеризовал ночные беспорядки в отдельных районах Лос-Анджелеса как «восстание», отметив ужасающий масштаб насилия.

В город могут быть введены 500-700 морских пехотинцев, а в небе уже замечены ударные вертолеты AH-1Z.

Закон 1807 года в последний раз применялся в 1992 году во время знаменитых Лос-Анджелесских бунтов. Нынешние события вызывают опасения повторения сценария тридцатилетней давности.

Беспорядки, сопровождающиеся массовыми грабежами магазинов и атаками на правоохранителей с применением зажигательных смесей и промышленных фейерверков, продолжаются несколько дней. Известно о пострадавших среди полиции и журналистов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опроверг утверждения Трампа о их переговорах и объявил о намерении подать в суд на федеральные власти.