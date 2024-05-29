Беспилотный расчет РФ поразил замаскированный вражеский пункт управления дронами

Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» засекли и поразили своими дронами украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.

«Подразделение БПЛА отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск „Днепр“ уничтожило замаскированный пункт управления дронами вместе с личным составом расположенный на каховском направлении в Херсонской области», — сказано в сообщении.

Расчет состоит из оператора дрона и его помощника. Первый запускает FPV-беспилотник, а второй корректирует его работу. Российские военные завели БПЛА точно на цель и зафиксировали последующее попадание.

Отмечается, что бойцы группировки каждый день наблюдают за правым берегом Днепра посредством дронов. Там они отслеживают действия противника, а также корректируют удары артиллерии.