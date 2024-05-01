Беспилотные расчеты FPV-дронов за сутки нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ Политика сегодня в 05:49

Российские операторы FPV-дронов за прошедшие сутки смогли нанести более 40 ударов по объектам противника на донецком направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.