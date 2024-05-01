Беспилотные расчеты FPV-дронов за сутки нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ
Российские операторы FPV-дронов за прошедшие сутки смогли нанести более 40 ударов по объектам противника на донецком направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что на участке действуют беспилотные расчеты 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг».
«За сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники в зоне ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны рассказали, как снайперская пара забайкальских десантников сорвала ротацию украинских военных в районе Часова Яра. Бойцы ликвидировали пятерых противников.