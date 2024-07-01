Беспилотники ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

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Грайворонский городской округ Белгородской области вновь оказался под ударом вражеских беспилотников сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram .

«В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Есть повреждения на линиях электропередач. Свет пропал в нескольких населенных пунктах. Отмечается, что аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны.

Ранее об опасности атаки БПЛА жителей предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он попросил граждан сохранять спокойствие. Силы ПВО приведены в повышенную готовность.