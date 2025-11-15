Берлин получит 173 ракеты SM-6 и 577 ракет SM-2 от Вашингтона

США одобрили продажу Германии зенитных ракет на 3,5 млрд долларов
Госдеп США официально санкционировал масштабные поставки зенитных ракет Германии общей стоимостью 3,5 миллиарда долларов, сообщает РБК.

Согласно заявлению Пентагона, Берлин приобретет 173 высокоточные ракеты Standard Missile 6 Block I, способные поражать воздушные, надводные и баллистические цели, а также 577 современных ракет Standard Missile 2 Block IIIC для корабельных систем ПВО. Контракт включает поставку сопутствующего оборудования, контейнеров для пусковых установок, запасных частей и логистического обслуживания.

Данное решение укрепляет потенциал ПВО Германии в рамках перевооружения бундесвера и соответствует стратегии НАТО по усилению integrated воздушной обороны в Европе. Поставки осуществляются через программу Foreign Military Sales под контролем американских властей, основным подрядчиком выступит корпорация RTX (ранее Raytheon).

На фоне этих поставок Axios сообщает о приостановке Вашингтоном других программ военной помощи союзникам на 5 млрд из-за бюджетного кризиса.

