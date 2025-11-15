Берлин получит 173 ракеты SM-6 и 577 ракет SM-2 от Вашингтона

сегодня в 02:03

Согласно заявлению Пентагона, Берлин приобретет 173 высокоточные ракеты Standard Missile 6 Block I, способные поражать воздушные, надводные и баллистические цели, а также 577 современных ракет Standard Missile 2 Block IIIC для корабельных систем ПВО. Контракт включает поставку сопутствующего оборудования, контейнеров для пусковых установок, запасных частей и логистического обслуживания.

Данное решение укрепляет потенциал ПВО Германии в рамках перевооружения бундесвера и соответствует стратегии НАТО по усилению integrated воздушной обороны в Европе. Поставки осуществляются через программу Foreign Military Sales под контролем американских властей, основным подрядчиком выступит корпорация RTX (ранее Raytheon).

На фоне этих поставок Axios сообщает о приостановке Вашингтоном других программ военной помощи союзникам на 5 млрд из-за бюджетного кризиса.

