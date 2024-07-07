Береговая охрана Филиппин рассказала о заходе военного корабля Китая в их ИЭЗ

Судно китайской береговой охраны CCG-5901, которое называют «корабль-монстр», зашло в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Филиппин. Он передвигался с отключенной системой идентификации, сообщает Life.ru .

Представитель береговой охраны островного государства Джей Тарриэла рассказал, что 1 июля судно вышло из Хайнаня. На следующий день корабль оказался в ИЭЗ Филиппин.

«Третьего июля оно направилось прямо к отмели Аюнгин, а затем направилось к рифу Панганибан. Через несколько часов корабль был обнаружен еще раз, на этот раз направлявшимся в сторону Эскода Шол», - рассказал он.

«Корабль монстр» уже более двух дней стоит на якоре у отмели Эскода. Она расположена в 730 метрах от судна Филиппин.