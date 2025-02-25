Белый дом заявил, что Трамп «встряхнет» Пентагон

Трамп недоволен тем, как Пентагон воспринимает свою армию

Американский президент Дональд Трамп недоволен тем, как военные воспринимают свою армию, поэтому в ближайшее время Пентагон ждет «встряска». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости .

«Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд», — заявила на брифинге Левитт.

По словам официального представителя Белого дома, у американских военных в настоящее время фиксируется низкое доверие к Министерству обороны США (Пентагон). Именно поэтому Трамп обратит внимание на работу ведомства.

Левитт также сообщила о недовольстве президента США деятельностью Чарльза Брауна, что привело к его увольнению с высшего военного поста — должности руководителя Объединенного комитета начальников штабов.