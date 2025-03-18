Белый дом: Трамп и Путин ведут телефонный разговор уже более часа

Помощник президента США и замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил, что телефонный разговор главы американского государства Дональда Трампа и российского лидера Владимир Путина начался более часа назад и еще не завершился, сообщает ТАСС .

«Президент Трамп находится в Овальном кабинете, где он с 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 по Москве) разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным», — написал Скавино в соцсети X.

Помощник американского президента добавил, что разговор двух лидеров «идет хорошо» и в настоящее время продолжается.

Ранее Bloomberg узнал требования Путина для прекращения огня в зоне СВО. При этом европейские лидеры «крайне неохотно» соглашаются на требования Москвы при временных перемириях в российско-украинском конфликте.