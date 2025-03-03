Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России
Трамп о снятии антироссийских санкций: мы будем заключать сделки
Президент США Дональд Трамп завил о возможном снятии антироссийских санкций с помощью заключения сделки, сообщает ТАСС.
«Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт», заявил американский лидер в ответ на вопрос о будущем рестрикций против России.
Трамп также заявил, что сделка между США и Украиной еще не мертва, но Зеленскому надо продемонстрировать уважение Вашингтону.
Глава Белого дома добавил, что варианты приостановки военной помощи Киеву пока не обсуждались.