Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России

Трамп о снятии антироссийских санкций: мы будем заключать сделки

Президент США Дональд Трамп завил о возможном снятии антироссийских санкций с помощью заключения сделки, сообщает ТАСС .

«Мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт», заявил американский лидер в ответ на вопрос о будущем рестрикций против России.

Трамп также заявил, что сделка между США и Украиной еще не мертва, но Зеленскому надо продемонстрировать уважение Вашингтону.

Глава Белого дома добавил, что варианты приостановки военной помощи Киеву пока не обсуждались.