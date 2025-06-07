Белый дом ищет резервные космические программы из-за проблем с Маском

Американские космические и военные ведомства начали активный поиск альтернатив продукции SpaceX после эскалации конфликта между бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Washington Post .

Источники издания утверждают, что в NASA и Пентагоне серьезно обеспокоены зависимостью критически важных программ от компании, чей глава находится в открытом противостоянии с президентом США.

В настоящее время рассматриваются варианты срочного увеличения финансирования программ-конкурентов, включая United Launch Alliance и Blue Origin Джеффа Безоса. Особое внимание уделяется разработке тяжелых ракет-носителей и пилотируемых кораблей, способных заменить аппараты SpaceX в ключевых миссиях. Анонимные источники в Конгрессе подтверждают, что соответствующие бюджетные запросы уже готовятся к рассмотрению.

Этот шаг может стать серьезным ударом по монопольному положению SpaceX на рынке космических запусков. При этом эксперты отмечают, что создание полноценной альтернативы займет не менее 3-5 лет, что ставит под вопрос сроки реализации ряда стратегических программ США, включая лунную программу Artemis.