Белый дом: инаугурация Трампа не скажется на решении приспустить флаги

Белый дом не планирует пересматривать свое решение о приспущенных в память о бывшем президенте США Джимми Картере флагах из-за инаугурации Дональда Трампа, пишет ТАСС .

«Нет», — заявила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп ранее раскритиковал решение Байдена приспустить флаги над правительственными зданиями на 30 дней.

Ранее Байден попросил жителей США отдать дань памяти Картеру. Помимо этого, будут приспущены американские флаги в государственных учреждениях внутри государства, а также за границей. Требование коснется, в том числе военных баз и дипломатических представительств. Флаги приспустят на 30 дней.

39-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Он был главой Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год. В 2002 году был удостоен Нобелевской премии мира.