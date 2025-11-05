Белоусов: США провели учения с отработкой ракетно-ядерного удара по РФ

По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, США недавно провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, сообщает РИА Новости .

По его данным, американская армия регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Так, в октябре США отработали нанесение превентивного ракетно-ядерного удара по территории РФ.

Белоусов добавил, что учения входят в единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы Белого дома по проведению ядерных испытаний. Глава Минобороны отметил, что это существенно повышает уровень военной опасности для России.

Белоусов в ответ на эти шаги предложил начать подготовку к ядерным испытаниям. Между тем глава государства Владимир Путин поручил внести предложения о возможном начале таких работ.

