Белорусский лидер предупредил о подготовке к военным действиям

Лукашенко: готовимся на всякий случай, но войны не хотим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Смолевичский район заявил, что страна готовится к возможной войне, хотя и не желает конфликта, сообщает РБК .

Обращаясь к журналисткам во время мониторинга уборочной кампании, он сказал: «Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]».

На реплику «Мы надеемся, что не начнется» Лукашенко ответил: «Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай».

Ранее, в сентябре 2024 года, белорусский лидер уже предупреждал, что любое нападение на территорию Белоруссии будет означать начало Третьей мировой войны. При этом в апреле того же года он называл «полной дурью» слухи о планах Минска и Москвы атаковать западные страны, подчеркивая сугубо оборонительный характер военных приготовлений.