Белорусский лидер потребовал подготовить страну для нового поколения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости поэтапной передачи власти молодежи после установления в стране должного порядка, сообщает ТАСС .

На совещании по развитию Витебской области он критически отозвался о позиции спикера Совета Республики Натальи Кочановой, которая ранее выступала против смены руководства до завершения подготовки преемников.

Лукашенко подчеркнул личную вовлеченность в решение проблем всех регионов, отметив: «Для меня вся республика — моя родная».

Параллельно белорусский лидер поручил обеспечить «железный порядок» в агропромышленном комплексе к 1 января, акцентировав внимание на ситуации с падежом крупного рогатого скота.



