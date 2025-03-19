Белоруссия вводит электронные визы для граждан почти 70 стран

Иностранцы 67 государства с 20 марта смогут въезжать в Белоруссию по электронной визе, сообщает «Интерфакс».

Это граждане США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран.

Виза выдается один раз и действует один месяц. Документы выдаются по направлениям, исходя из цели поездки.

При этом действующие безвизовые режимы сохраняются, указано в публикации со ссылкой на материал МИД республики.