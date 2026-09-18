Баскетболист Саврасенко: считаю, что каждый гражданин РФ обязан проголосовать

Прославленный баскетболист, чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы, шестикратный чемпион России Алексей Саврасенко познакомился с работой Центра общественного наблюдения в Одинцове, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Мне провели экскурсию по Центру общественного наблюдения. Очень интересно узнать, как все происходит изнутри, познакомиться с процессом. Люди здесь работают круглосуточно. Приятно, что очень много молодых ребят, волонтеров», — сказал Саврасенко.

Как отметил спортсмен, он думает, что все пройдет отлично.

«Я считаю, что любой гражданин России обязан прийти и проголосовать, если мы хотим жить в сильной свободной стране», — добавил баскетболист.

По его словам, он уже проголосовал на выборах. На избирательный участок он пришел вместе с супругой и месячной дочерью.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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