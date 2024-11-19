«Когда я читал текст новой доктрины, не поверите, вспомнил о предупреждениях, карточках в футболе. Этот документ — это вторая желтая карточка, которая еще не превратилась в красную», — отметил эксперт.

По его словам, это последнее предупреждение адресовано непосредственно НАТО. В частности, в одном из положений акцентируется, что любая страна, которая будет действовать агрессивно по отношению к России, приведет к вовлечению всего блока в конфликт с Россией. Это однозначный сигнал для НАТО, уверен Баранец.

Он также упомянул еще один пункт, где предупреждаются страны, которые предоставляют свою территорию, а также воздушное и морское пространство для действий против России. Эксперт напомнил, что в Европе находятся пять стран, на территории которых размещено ядерное оружие Соединенных Штатов: это Турция, Нидерланды, Германия, Бельгия и Италия.

Полковник подчеркнул, что в каких-либо ядерных доктринах еще не упоминалось о применении оружия массового поражения. Это включает не только ядерные боеголовки и ракеты, но также химическое и бактериологическое оружие.

Он отметил важность того, что применение Россией ядерного оружия является крайним, очень серьезным шагом. Западные страны должны осознать серьезность этого заявления. Им теперь четко обозначены «красные линии», которые являются не вымышленными, а совершенно реальными. Пересечение этих границ может повлечь за собой ядерный удар в ответ, заключил Баранец.