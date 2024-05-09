Байден: Трамп откажется признавать победу оппонента на выборах
Дональд Трамп не захочет признавать поражение в президентских выборах, заявил нынешний глава государства Джо Байден в интервью CNN, пишет РИА Новости.
Хозяин Белого дома назвал «опасным» сценарий, если его оппонент откажется признавать результаты голосования в случае поражения.
«Я уверяю вас, он не сделает этого», — сказал Байден.
Выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре текущего года. Большинство прогнозов сходятся на том, что оппонентами вновь окажутся Байден и Трамп.