Байден: Трамп откажется признавать победу оппонента на выборах

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Дональд Трамп не захочет признавать поражение в президентских выборах, заявил нынешний глава государства Джо Байден в интервью CNN, пишет РИА Новости.

Хозяин Белого дома назвал «опасным» сценарий, если его оппонент откажется признавать результаты голосования в случае поражения.

«Я уверяю вас, он не сделает этого», — сказал Байден.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре текущего года. Большинство прогнозов сходятся на том, что оппонентами вновь окажутся Байден и Трамп.